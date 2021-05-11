النخالة: إذا لم يتوقف العدوان على القدس فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ العدوان القدس، لافتا إلى أنه إذا لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على القدس، فلا معنى للجهود السياسية لوقف إطلاق النار.



وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت في وقت سابق، إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة وتل أبيب، ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس والأقصى.