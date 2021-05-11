شاهد: أضرار بمنازل المستوطنين في (سديروت) جراء صواريخ سرايا القدس

رام الله - دنيا الوطننشر موقع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صوراً تظهر أضراراً في منازل المستوطنين، بعد ان قصفت برشقة صاروخية، مدينة سديروت المحاذية لقطاع غزة.وأعلنت سرايا القدس في تصريح لها، أنها قصفت بعشرات الصواريخ، مستوطنة (يتيد) المحاذية لقطاع غزة.وكانت سرايا القدس، قد بثت في وقت سابق من يوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة استهدافها لجيب عسكري إسرائيلي بصاروخ (كورنيت) شرقي بيت حانون شمال قطاع غزة.