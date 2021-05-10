منذ السادسة حتى الان.. المقاومة تطلق 150 صاروخاً وقذيفة تجاه إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اطلاق ما يقارب 150 صاروخاً وقذيفة، من قطاع غزة، تجاه إسرائيل، منذ الساعة السادسة حتى اللحظة.



وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح له، مساء اليوم الاثنين، إلى أن القبة الحديدية اعترضت العشرات منهم.



وكانت المقاومة الفلسطينية قد اطلقت عشرات الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف والقدس، ردا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في القدس.



في المقابل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي العديد من مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية والمواطنين، في مناطق بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 21 مواطناً، بينهم ثلاثة أطفال.