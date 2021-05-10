الهلال الاحمر: 395 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال بالمسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بتسجيل 395 إصابة، خلال المواجهات المندلعة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة.



وأشارت الجمعية في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين، بأن أكثر من 263 إصابة نقلت لمستشفيات المقاصد والفرنساوي والمطلع والمستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر.



ولفتت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على طواقم الإسعاف بالقنابل الصوتية في باب العامود بالقدس، مما أدى إلى تهتك في زجاج سيارة الإسعاف.



في السياق ذاته، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين داخل المصلى القبلي وقبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، وسط أوضاع خطيرة وحالات اختناق كبيرة.