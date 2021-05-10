الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس مجلس الرئاسة الليبي ويبحثان الأحداث القدس وغزة

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي.



وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث الأحداث الأخيرة والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، والاعتداءات الإجرامية المتواصلة لقوات الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى، الأمر الذي أدى لإصابة المئات من المصلين، إضافة إلى الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين المقيمين في الشيخ جراح، ومحاولات تهجيرهم قسريا من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما تم بحث وإدانة التصعيد الإسرائيلي الأخير تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء، والذي تتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته.



وأكد رئيس مجلس الرئاسة الليبي، وقوف ليبيا وشعبها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن القدس ومقدساتها ضد الاعتداءات الإسرائيلية.



وأشار إلى أن ليبيا تقف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية، وتدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن قضية الدفاع عن القدس بمقدساتها هي قضية الأحرار في العالم أجمع.



وأعرب رئيس مجلس الرئاسة الليبي عن إدانة ليبيا الشديدة للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنه قد تم صدور التعليمات لوزارة الخارجية الليبية بمساندة الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.



من جانبه، قدم الرئيس عباس الشكر الجزيل لرئيس مجلس الرئاسة الليبي على المواقف الليبية المشرفة تجاه دعم الحقوق الفلسطينية.



وأعرب سيادته، عن تمنياته لليبيا وللرئيس الليبي والحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح في تحقيق الاستقرار والازدهار لليبيا وشعبها الشقيق.