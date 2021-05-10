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وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر

وزير الخارجية الأردني من واشنطن: القدس خط أحمر
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، في العاصمة الأميركية واشنطن، إن القدس خط أحمر قبل لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبحث التطورات الإقليمية والأوضاع الخطيرة في القدس المحتلة.

وأشار الصفدي إلى أن "الأولوية الآن هي وقف التصعيد واحترام القانون الدولي، أما بلينكن قال إن "الهجمات الصاروخية على إسرائيل لا بد أن تتوقف الآن وعلى كل الأطراف اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع قناة (المملكة).

الصفدي قال إن جلالة الملك عبدالله الثاني يتطلع للتواصل مع الرئيس الأميركي جو بايدن لمصلحة استقرار المنطقة، فيما ذكر بلينكن أن "بايدن صديق قديم للأردن ونحن شركاء في التعامل مع التحديات ... ونثق جدا برأي الأردن ونتطلع لمزيد من المحادثات".

واجتمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في العاصمة الأميركية واشنطن، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وركز الاجتماع على الأوضاع الخطيرة في القدس المحتلة والتحركات المستهدفة حماية القدس ومقدساتها والمقدسيين والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

ويبحث لقاء الصفدي وبلينكن في الأوضاع في المنطقة، وخصوصا التصعيد الذي تشهده مدينة القدس والتحركات المستهدفة حماية القدس ومقدساتها وأهلها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة، والمستجدات الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن الصفدي سيلتقي خلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة عدداً من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، إضافة إلى عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي وخبراء مراكز الفكر والبحث في واشنطن.

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