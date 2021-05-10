القسام برسالة للاحتلال: نادتنا القدس فلبينا النداء وإن زدتم زدنا

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قائلة: "نادتنا القدس فلبينا النداء، وإن زدتم زدنا".



وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد شنت سلسلة غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية واهداف أخرى في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 20 مواطناً، بينهم ثلاثة أطفال في بيت حانون شمالي قطاع غزة.