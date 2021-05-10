الرئاسة: ندين جرائم الاحتلال في غزة والقدس والأراضي الفلسطينية كافة

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رام الله - دنيا الوطن

دانت الرئاسة الفلسطينية، الجريمة الإسرائيلية البشعة التي نفذتها حكومة الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، بحق أبناء شعبنا في غزة وأدت إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.



وحملت الرئاسة في بيان صدر عنها، الليلة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لايقاف هذه الجرائم بحق الأبرياء من أبناء شعبنا، وإيقاف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في جرائمها وإجراءاتها الهادفة لتهويد المدينة المقدسة وترحيل العائلات من حي الشيخ جراح.