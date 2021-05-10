إصابات بالاختناق جراء في مواجهات مع الاحتلال بنابلس وبيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة على حاجز حوارة العسكري، خرجت دعما وإسنادا لأهلنا في القدس المحتلة.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



إلى ذلك أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق واعتقل شابان، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة على المدخل الشمالي لبيت لحم، خرجت دعما وإسنادا للقدس وقطاع غزة.



وبحسب الوكالة، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، صوب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من منطقة باب الزقاق وصولا إلى المدخل الشمالي لبيت لحم، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد.