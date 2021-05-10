طائرات الاحتلال تقصف مواقعين للمقاومة وسط قطاع غزة.. وقرارات إسرائيلية بفتح الملاجئ

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رام الله - دنيا الوطن

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية، واخر شمال تبة 86 شرقي دير البلح وسط قطاع غزة غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له: "هاجمت الطائرات الإسرائيلية ثمانية نشطاء وموقعين لحماس في قطاع غزة.



وكانت المقاومة الفلسطينية، قد أطلقت رشقة صاروخية من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، وتل أبيب، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق المواطنين بالقدس.



في السياق، أكدت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن بلدية تل أبيب، ورمات غان، تقرران فتح الملاجئ للمستوطنين، خوفا من اطلاق الصواريخ من قطاع غزة.