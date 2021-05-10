الصحة بغزة: غرفة عمليات الطوارئ ترفع درجة الجهوزية بكافة المستشفيات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن غرفة عمليات الطوارئ، تتابع عن كثب التطورات الميدانية، لافتة إلى أنه رفعت درجة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومنظومة الإسعاف والطوارئ.



وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق، عن وصول 20 شهيداً، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.