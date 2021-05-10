الهلال الأحمر: 334 إصابة منذ الصباح خلال المواجهات المتواصلة في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن أكثر من 334 مواطنا أصيب خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى ومحيط البلدة القديمة، منذ صباح اليوم الاثنين.



وأضافت في بيان صحفي أن هناك أكثر من 258 إصابة نقلت لمستشفيات المقاصد، والفرنساوي، والمطلع، والميداني للهلال، 7 منها وصفت بالخطيرة جدا، إضافة لإصابة عدد من مسعفي الهلال الأحمر، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.