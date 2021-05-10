برهوم: الاحتلال هو من بدأ بالعدوان وعليه تحمل النتائج ويدفع الثمن

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رام الله - دنيا الوطن

قال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس: "كل التحية للمقاومة الباسلة في الغرفة المشتركة وفي مقدمتها كتائب القسام على الوفاء بالوعد وردهم القوي والمباشر على جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في القدس والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، وكل التحية لأهلنا في القدس على صمودهم وثباتهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وتصديهم لزحف المغتصبين الصهاينة وجنود الاحتلال بكل ما أوتوا من قوة".



وأوضح برهوم في تصريح له، مساء اليوم الاثنين، أن ما يجري في القدس والأقصى واستهداف الأطفال والمدنيين في غزة هو عدوان خطير على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتجاوز لكل الخطوط، ولن نتردد لحظة واحدة في حمايتها والدفاع عنها مهما كان الثمن.



وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي بدأ العدوان على الشعب الفلسطيني والأهالي في القدس والشيخ جراح والمسجد الأقصى، وعليه أن يتحمل النتائج ويدفع الثمن.



وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس: "إن ما تقوم به المقاومة الباسلة وفي مقدمتها كتائب القسام هو في إطار الدفاع عن شعبنا ومقدساته هذا واجب علينا جميعا ولن نتخلى عن هذا الواجب حتى لجم هذا العدوان".



وأضاف: "إن كل الساحات الفلسطينية في القدس وغزة والضفة والداخل المحتل جبهة واحدة في مواجهة العدوان والرد على الاحتلال والاشتباك معه وبأشكال وأدوات المقاومة كافة".‏