الجهاد: عملية استهداف الآلية العسكرية أوقعت إصابات محققة بين جنود الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن جناحها العسكري، سرايا القدس، استهلت اليوم ردها على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بضرب آلية إسرائيلية بصاروخ (كورنيت)، لتؤكد أن القدس أعلى من مقدس.



وقالت الحركة في تصريح لها: "هذه الضربة المباركة هي ثمرة مراكمة القوة والإعداد والتجهيز الذي قدمت السرايا خلاله التضحيات".



وأضافت: "العملية أوقعت إصابات محققة في صفوف العدو وهذه عملية تهديها قيادتنا لحرائر القدس المرابطات في الأقصى ولسيدات الشيخ جراح وللطفلة شقيقة الشهيد الفتى سعيد عودة من نابلس".