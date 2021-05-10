نجاة عناصر من ألوية الناصر صلاح الدين بعد استهدافهم بصاروخ استطلاع ببيت لاهيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مساء اليوم الاثنين، مواصلة قصفها لمستوطنات غلاف غزة، بعشرات الصواريخ.



في السياق، أكدت الالوية في تصريح لها، نجاة مجموعة من مقاتليها بعد استهدافهم بصاروخ استطلاع إسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.