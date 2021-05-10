اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع: إغلاق (كرم أبو سالم) بدءاً من الغد حتى إشعار آخر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بغزة، بقرار حكومة الاحتلال بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) التجاري.



وأشارت اللجنة، في تصريح لها، مساء اليوم الاثنين، أن اغلاق المعبر، سيكون ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية.