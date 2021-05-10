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القسام: إذا أقدم الاحتلال على قصف المنشآت المدنية بغزة سيكون ردنا قوياً ومؤلماً

القسام: إذا أقدم الاحتلال على قصف المنشآت المدنية بغزة سيكون ردنا قوياً ومؤلماً
رام الله - دنيا الوطن
حذرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاحتلال الاسرائيلي، في حال أقدم على استهداف المنشآت المدنية والمنازل بقطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام في تغريدة له، مساء اليوم الاثنين: "نحذر العدو الصهيوني بأنه في حال أقدم على قصف منشآتٍ مدنية أو منازل لأهلنا في غزة، فإن ردنا سيكون قوياً ومؤلماً وفوق توقعات العدو".

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