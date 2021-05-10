جيش الاحتلال: لدينا عنوان واحد بغزة وهو حماس وستدفع ثمناً باهظاً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين: "لدينا عنوان واحد في غزة، وهو حماس، وستدفع ثمنا باهضاً".



وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصفت بعشرات الصواريخ مستوطنات غلاف غزة، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.