شاهد: سرايا القدس تبث فيديو لاستهداف جيب عسكري بصاروخ (كورنيت) شرق بيت حانون
رام الله - دنيا الوطن
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الاثنين، فيديو مصدور لعملية اطلاق صاروخ (كورنيت) على جيب عسكري إسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصف مستوطنات غلاف غزة، في وقت سابق، بعشرات الصواريخ ردا على الاعتداءات الاسرائيلية، على المواطنين في مدينة القدس.
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، مساء اليوم الاثنين، فيديو مصدور لعملية اطلاق صاروخ (كورنيت) على جيب عسكري إسرائيلي شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وكانت المقاومة الفلسطينية، قد قصف مستوطنات غلاف غزة، في وقت سابق، بعشرات الصواريخ ردا على الاعتداءات الاسرائيلية، على المواطنين في مدينة القدس.
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