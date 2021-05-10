سرايا القدس تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه مدينة تل أبيب

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الإثنين، إطلاق رشقة صاروخية تجاه مدينة تل أبيب.



من جانبها، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، مواصلتها قصف مستوطنات غلاف غزة، ومواقع الاحتلال بعشرات الصواريخ.



وقالت الألوية في تصريح لها: "إن تمادى العدو بعدوانه على أبناء شعبنا سنقلب موازين المعركة".



ودوت صفارات الإنذار دوت، في العديد من مستوطنات غلاف غزة، منذ انتهاء مهلة المقاومة للاحتلال عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين.



واكدت اعلام الاحتلال، أن صفارات الانذار دوت في كل من (زيكيم) و(ياد مردخاي)، و(شدموت)، و(ايفيم)ن و(حوليت)، و(كرم أبو سالم).



بدوره، أكد موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، أن 70 صاروخاً أطلق من قطاع غزة، منذ الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، حتى اللحظة.



رام الله - دنيا الوطن