وزارة الداخلية بغزة: الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءاتها وفق خطة الطوارئ لتأمين الجبهة الداخلية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، أن الأجهزة الأمنية والشرطية، اتخذوا إجراءاتهم وفق خطة الطوارئ، للقيام بواجبهم في تأمين الجبهة الداخلية وتقديم الدعم والإسناد للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وأوضح إياد البزم، الناطق باسم الوزارة، أن ذلك جاء استجابة للظروف الميدانية في قطاع غزة، من تصعيد إسرائيلي على القطاع.



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، سلسلة غارات في بلدة بيت حانون، أسفرت عن استشهاد تسعة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال.