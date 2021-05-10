نتنياهو: سنرد بشكل قوي وستخبر الفلسطينيون قوة ذراعنا

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنرد بشكل قوي وستخبر الفلسطينيون قوة ذراعنا"، بحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو.



وأضاف نتنياهو: "لن نتسامح مع استهداف "أراضينا" و"عاصمتنا" ومواطنينا وجنودنا، من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا".



بدورها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (كابينت) صادق مساء اليوم الاثنين، على خطة هجوم جوي في قطاع غزة، بدون عملية برية.



وقالت القناة: "(كابينت) صادق على توجيه ضربات جوية قاسية لغزة، بدون عملية برية، وقد طُلب من الوزراء عدم إجراء أي مقابلات إعلامية".



وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، سلسلة من الغارات في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد تسعة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال.



رام الله - دنيا الوطن