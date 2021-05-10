خوفا من صواريخ المقاومة.. غانتس يعلن الطوارئ لمسافة 80 كم تشمل تل أبيب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، ان وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، أعلن مساء اليوم الاثنين، عن حالة الطوارئ لمسافة 80 كم، من حدود قطاع غزة، ولمدة 48 ساعة.



بهذا القرار، تدخل مدينة تل أبيب وضواحيها في حالة الطوارئ، تخوفاً من صواريخ المقاومة التي تطلق من قطاع غزة.