جيش الاحتلال: جولة القتال في غزة ستستمر لعدة أيام

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين: "نتجه نحو أيام من القتال، لكي تشعر حركة حماس بذراع الجيش القوي، وسيكون ردنا قاسما وسيستمر لأيام".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق، عن استشهاد تسعة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.



بدوره، أكد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أن (كابينت)، أعطى الجيش الإسرائيلي، الضوء الأخضر لمهاجمة أهداف على طول قطاع غزة.