مباشر | المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه مستوطنات القدس

شؤون فلسطينية

أبو حمزة: نؤكد على أن "تاسعة البهاء" ستكون حاضرة في هذه الجولة

أبو حمزة: نؤكد على أن "تاسعة البهاء" ستكون حاضرة في هذه الجولة
الشهيد بهاء أبو العطا
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "نؤكد على أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة".

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف جيب عسكري شرق غزة، بصاروخ موجه "كورنيت" مؤكدة إصابة الجيب بشكل مباشر.

وقالت "سرايا القدس": إن عملية استهداف الجيب شرق غزة بصاروخ "كورنيت" مصورة وسيتم عرضها خلال الساعات القادمة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، بأنه تم "إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من شمال قطاع غزة باتجاه الغلاف".

هذا وأفادت قناة الأقصى الفضائية، باستهداف هدف بصاروخ موجه شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إنه تم استهداف جيب شرق بيت حانون، يستخدمه ضباط الاحتلال للتحرك على السياج الفاصل.

يأتي ذلك في وقت دوت صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في مناطق غلاف غزة، وتحديداً في بيت شيمس.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب مناطق غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربةً صاروخيةً للاحتلال في القدس، رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وقالت: إنها "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

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سرايا القدس: عملية استهداف الجيب شرق غزة بصاروخ &#34;كورنيت&#34; مصورة وسيتم عرضها خلال ساعات

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