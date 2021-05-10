أبو على مصطفى: بدأ ردنا العسكري على العدوان والإجرام المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني بالقدس





وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، : "في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بدأ ردنا العسكري على العدوان والإجرام الصهيوني المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في القدس وحي الشيخ جراح، بقصف المغتصبات برشقات صاروخية مكثفة".





وأضافت: "حتماً سيدفع قادة العدو ومستوطنوه ثمن حماقاتهم وإجرامهم".

رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحاً بشأن التطورات في القدس.