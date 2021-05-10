أبو على مصطفى: بدأ ردنا العسكري على العدوان والإجرام المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحاً بشأن التطورات في القدس.
أصدرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحاً بشأن التطورات في القدس.
وقالت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، : "في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بدأ ردنا العسكري على العدوان والإجرام الصهيوني المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني في القدس وحي الشيخ جراح، بقصف المغتصبات برشقات صاروخية مكثفة".
وأضافت: "حتماً سيدفع قادة العدو ومستوطنوه ثمن حماقاتهم وإجرامهم".
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