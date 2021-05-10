مباشر | المقاومة الفلسطينية تطلق صواريخ تجاه مستوطنات القدس

شؤون فلسطينية

"الجهاد": المقاومة توافقت على إسناد القدس وأهلها وتوجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود

"الجهاد": المقاومة توافقت على إسناد القدس وأهلها وتوجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن المقاومة توافقت على إسناد القدس وأهلها و"توجيه رسالتها من الميدان بالنار والبارود".

وأضافت في بيان لها: بأن ذلك "حتى يفهم الاحتلال أنه عندما قالت قيادة المقاومة أن على العدو أن ينتظر الرد في كل لحظة أنه كان يتوجب عليه أن يرفع يده عن القدس ويوقف إرهابه بحق المقدسيين والمصلين في الأقصى".

ودوت صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في مدينة القدس المحتلة، ومناطق غلاف غزة.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار تدوي في "إيرز" وفي "نتيف هعسراه" وفي "أور هنير" و"كلية سابير" و"نير عام" و"شدموت" و"ايفيم".

يأتي ذلك بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب مناطق غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربةً صاروخيةً للاحتلال في القدس، رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وقالت: إنها "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

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