هيئة الأسرى: الأسرى المرضى في "الرملة" بين وجع الأسر والمرض

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، أن الاسرى المرضى القابعين فيما تعرف (بعيادة سجن الرملة)، يعانون من خطورة أوضاعهم الصحية وسوء ظروفهم الاعتقالية ووجع الغياب عن الأهل والحرمان من زيارات ذويهم.



وأوضحت الهيئة، أنّ عدد الأسرى المرضى القابعين حاليا في "الرملة" يبلغ تسعة أسرى، يعانون من انعدام الرعاية الصحية وتوفير العلاجات والأدوية اللازمة لهم، رغم معاناتهم من أمراض خطيرة ومزمنة كالشلل والإصابة بالرصاص وأمراض القلب والفشل الكلوي والسرطان.



وبينت الهيئة، أن الأسرى المرضى هم كل من، خالد الشاويش ومنصور موقدة ومعتصم رداد، وموفق عروق، ناهض الاقرع وصالح صالح، ومحمد طقاطقة، ونضال ابو عاهور وناظم ابو سليم ونور بيطاوي، فيما يقوم على خدمتهم الاسيرين اياد رضون وسامر ابو دياك.