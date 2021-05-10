فيديو: لحظة إخلاء جلسة (كنيست) بعد صفارات الإنذار في القدس

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، مقاطع فيديو تظهر لحظة إخلاء جلسة (كنيست) ونقل أعضائه إلى منطقة محمية بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه القدس.

دوت صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في مناطق غلاف غزة، وتحديداً في بيت شيمس.





وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب مناطق غلاف غزة.





وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربةً صاروخيةً للاحتلال في القدس، رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.





وقالت: إنها "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".









