شاهد: لحظة انطلاق صفارات الإنذار وهروب المستوطنين من مسيرة الأعلام بالقدس

















رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مقاطع فيديو، تظهر لحظة انطلاق صفارات الإنذار وهروب المستوطنين من مسيرة الأعلام في القدس المحتلة.دوت صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في مدينة القدس، وتحديداً في بيت شيمس.وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب مناطق غلاف غزة.وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربةً صاروخيةً للاحتلال في القدس، رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.وقالت: إنها "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".