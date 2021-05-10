استهداف جيب بصاروخ موجه شمال قطاع غزة

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة الأقصى الفضائية، باستهداف هدف بصاروخ موجه شرق بيت حانون، شمال قطاع غزة.



وقالت مصادر محلية، إنه تم استهداف جيب شرق بيت حانون، يستخدمه ضباط الاحتلال للتحرك على السياج الفاصل.



يأتي ذلك في وقت دوت صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في مناطق غلاف غزة، وتحديداً في بيت شيمس.



وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب مناطق غلاف غزة.



وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربةً صاروخيةً للاحتلال في القدس، رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.



وقالت: إنها "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".