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شؤون فلسطينية

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في بيت شيمس وكتائب القسام تعلن توجيه ضربة في القدس

شاهد: صفارات الإنذار تدوي في بيت شيمس وكتائب القسام تعلن توجيه ضربة في القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دوت صفارات الإنذار اليوم الاثنين، في مناطق غلاف غزة، وتحديداً في بيت شيمس.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين، رشقة صاروخية صوب مناطق غلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام، بأنها وجهت الآن ضربةً صاروخيةً للاحتلال في القدس، رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وقالت: إنها "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".


 

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