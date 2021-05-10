"الجهاد": ندعو جماهير شعبنا لإعلان النفير العام والخروج في مسيرات الغضب

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، لإعلان النفير والغضب في كافة أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات "نصرة لأهلنا في القدس ودعماً لانتفاضة رمضان".





وتوجهت الحركة بالتحية لجماهير شعبنا المرابطين في المسجد الأقصى منطقة باب العامود وحي الشيخ جراح بالقدس، مشيدة بالصمود العظيم الذي جسده المقدسيون والمرابطون ومن خلفهم جموع شعبهم على مدار ليالي شهر رمضان المبارك.





وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا إذ نؤكد على أن المعركة التي أشعلها الإرهاب الصهيوني في القدس سترتد في وجه الاحتلال وسيطال لهيبها رأس الاستيطان والتهويد، وإن شعبنا ومقاومته الباسلة لن تسمح لمشروع الاستيطان والتهويد والإرهاب أن ينجح في سرقة الأرض واقتحام المقدسات".





وأضافت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ندعو جماهير شعبنا إلى إعلان النفير العام والخروج في مسيرات الغضب إسناداً للمقدسيين وتأكيداً على وحدة الشعب الفلسطيني وانخراطه في فعاليات الانتفاضة المباركة التي اشتعلت شرارتها خلال شهر رمضان المبارك في القدس المحتلة".

رام الله - دنيا الوطن