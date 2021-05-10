أبو عبيدة: قيادة المقاومة بالغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة مساءً

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وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تيلجرام): "وإلا فقد أعذر من أنذر".

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة".