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شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: قيادة المقاومة بالغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة مساءً

أبو عبيدة: قيادة المقاومة بالغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة مساءً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة".

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تيلجرام): "وإلا فقد أعذر من أنذر".

يتبع... 

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