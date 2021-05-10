اجتماع لـ (كابينت).. قرار إسرائيلي بشأن المزارعين وحركة القطارات على حدود القطاع وشاطئ زيكيم

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه تم إغلاق شاطئ "زيكيم" في غلاف غزة بسبب التوتر.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شوارع مدينة القدس، أمام المواطنين المقدسيين، ومنعتهم من الدخول عبرها، تمهيدا لمسيرات المستوطنين الاستفزازية.





وبدأ آلاف المستوطنين، مسيراتهم الاستفزازية التي انطلقت قرب باب العامود، وشارع صلاح الدين، وشارع الواد، وفي الحي الإسلامي في الطريق الى حائط البراق، بالقدس القديمة.





واندلعت مواجهات عنيفة قرب باب العامود، خلال تصدي المواطنين لمسيرة المستوطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.



