"التعليم العالي" تعقد لقاءً مع مجموعة عمل المانحين لمناقشة عدة قضايا تطويرية

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، لقاءً مع مجموعة عمل المانحين الخاصة بقطاع التعليم العالي، وذلك لبحث الشروط المرجعية الخاصة بعمل اللجنة، بما يضمن مواصلة الجهود على صعيد تطوير قطاع التعليم العالي؛ خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا).



من جانبه، قال مدير عام التطوير والبحث العلمي في "التعليم العالي" د. أحمد عثمان إن الوزارة، وبتوجيهات من الوزير أ.د. محمود أبو مويس؛ تعاملت مع الظروف الراهنة التي فرضتها الجائحة، بما يضمن الاستمرار في عملية التطوير على صعيد

التعليم العالي، وعملت بالتعاون مع (يونسكو) على وضع استراتيجية وخطة عمل جديدتين، مثمنًا الشراكة ضمن هذه المجموعة بما يخدم قطاع التعليم العالي في فلسطين.



من جهته، شدّد القائم بأعمال مدير عام التعليم التقني م. سامر موسى على الاهتمام الذي توليه الوزارة لقطاع التعليم التقني؛ من خلال خططها التطويرية لقطاع التعليم العالي، وبما يضمن الحفاظ على جودة التعليم ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل.



بدورها، ثمّنت رئيسة مكتب (يونسكو) في فلسطين د. نهى بوازير الشراكة مع "التعليم العالي"، والتي تُترجَم من خلال العديد من البرامج والمشاريع المشتركة للارتقاء بقطاع التعليم العالي، مؤكدةً بذل كل جهد ممكن للمُضي قُدمًا في مسيرة التطوير، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي وملاءمته لاحتياجات سوق العمل.