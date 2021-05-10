جيش الاحتلال: رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة

وتابعت الإذاعة: "يبدو أن حماس مصممة على هذا التحرك، لذا حذر الوسطاء من أن التصعيد سيكون له عواقب وخيمة".





وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه بناءً على تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز فرقة غـزة بقوات إضافية.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 305 مواطناً، أصيبوا اليوم، بينهما سبع بحالة خطيرة جدًا خلال قمع الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى.



رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية من قطاع غزة.وأضاف في بيان مقتضب، بأن القذيفة سقطت داخل القطاع، ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.وأفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الاثنين، بأن جهوداً دولية مكثفة تجري لمنع اندلاع تصعيد في قطاع غزة.وأضافت بأن ذلك جاء بعد تقديرات بأن حماس تخطط لإشعال المنطقة الليلة، فيما تشارك جهات دولية عديدة في الاتصالات خلف الكواليس.