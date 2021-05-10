(حماس) تطالب بتحويل ليل مستوطنات الغلاف لـ"براكين ملتهبة"

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت حركة حماس، اليوم الإثنين، رسالة إلى أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، قالت فيها: "يا أبطالنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك، يا رجال القدس في كل الميادين، ها أنتم اليوم تسطّرون أسمى آيات الفداء دفاعًا عن حياض أمتكم ومقدساتها، تمضون على طريق ذات الشوكة تجدّدون عهود الشهداء الأبرار والأسرى الأحرار، تُثبتون للعالم أجمع بأن مدينة القدس عصية على الكسر، وبأنكم في خندقكم الذي أوضعكم الله فيه أهل للمعركة والمجابهة والصمود".



ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأن يحوّلوا ليل مستوطنات غلاف غزة إلى براكين ملتهبة، كما ندعو قوى المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة بأن يُبقوا أصابعهم على الزناد.



وأضافت حماس في بيانها: "إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة القدس، إذ نشد على أيدي الأبطال الذي دحروا العدو عن تحقيق مخططاته صبيحة هذا اليوم، لنؤكد بأننا ومعنا شباب القدس الأبطال أننا سنبقى في حالة استنفار والتحام شامل، ومن مسافة صفر في الساحات والميادين كافة، صامدين مرابطين، لن نتراجع عما مضينا عليه حتى يعود العدو ومعه قطعان مستوطنيه إلى جحورهم صاغرين.



وطالبت حركة حماس بالإبقاء على حالة الجهوزية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة شدّ الرحال إليه من القرى والمدن الفلسطينية كافة، والحرص على أداء جميع الصلوات فيه.



وكذلك دعت لـ "ديمومة المعركة مع العدو ومستوطنيه في منطقة باب العامود وفي حي الشيخ جراح، ولن تمر علينا خديعة المحكمة الصهيونية وقراراتها بالتأجيل".



ودعت أهالي الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى مواصلة حالة الصدام والمواجهة مع العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل مناطق التماس والطرق والحواجز العسكرية.



وأضافت حماس: "ندعو درعنا الحصين وشعبنا الأبيّ في قطاع غزة بأن يحوّلوا ليل مستوطنات غلاف غزة إلى براكين ملتهبة، كما ندعو قوى المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة بأن يُبقوا أصابعهم على الزناد".



كما دعت الشعب الفلسطيني في الشتات ومعه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى إطلاق الحشود والمسيرات العالمية نحو القدس وفلسطين، حتى يدرك الصهاينة بأنهم يجابهون أمة حيّة لا تقبل بما قبل به بعض زعمائها.



ودعت حماس عائلات القدس الشرفاء والمؤسسات والجمعيات كافة إلى التكافل مع عائلات الأسرى والمعتقلين، وتنظيم زيارات للجرحى والمصابين، وخاصة خلال أيام عيد الفطر عيد النصر المبين.