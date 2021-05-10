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شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: جهود دولية مكثفة تجري لمنع اندلاع تصعيد في القطاع

إعلام إسرائيلي: جهود دولية مكثفة تجري لمنع اندلاع تصعيد في القطاع
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الاثنين، بأن جهوداً دولية مكثفة تجري لمنع اندلاع تصعيد في قطاع غزة.

وأضافت بأن ذلك جاء بعد تقديرات بأن حماس تخطط لإشعال المنطقة الليلة، فيما تشارك جهات دولية عديدة في الاتصالات خلف الكواليس.

وتابعت الإذاعة: "يبدو أن حماس مصممة على هذا التحرك، لذا حذر الوسطاء من أن التصعيد سيكون له عواقب وخيمة".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 305 مواطناً، أصيبوا اليوم، بينهما سبع بحالة خطيرة جدًا خلال قمع الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى.

وأكدت حركة حماس اليوم الاثنين، في بيان لها، الإبقاء على حالة الجهوزية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة شدّ الرحال إليه من القرى والمدن الفلسطينية كافة، والحرص على أداء جميع الصلوات فيه.

كما أكدت على "ديمومة المعركة مع العدو ومستوطنيه في منطقة باب العامود وفي حي الشيخ جراح، ولن تمر علينا خديعة المحكمة الصهيونية وقراراتها بالتأجيل".

ودعت شعبنا البطل في الضفة الغربية وأراضي عام 48 إلى "مواصلة حالة الصدام والمواجهة مع العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل مناطق التماس والطرق والحواجز العسكرية".

ودعت "درعنا الحصين وشعبنا الأبيّ في قطاع غزة بأن يحوّلوا ليل مستوطنات غلاف غزة إلى براكين ملتهبة، كما ندعو قوى المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة بأن يُبقوا أصابعهم على الزناد".

ودعت حماس شعبنا الفلسطيني في الشتات ومعه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى إطلاق الحشود والمسيرات العالمية نحو القدس وفلسطين، "حتى يدرك الصهاينة بأنهم يجابهون أمة حيّة لا تقبل بما قبل به بعض زعمائها".

كما دعت حماس عائلات القدس الشرفاء والمؤسسات والجمعيات كافة إلى التكافل مع عائلات الأسرى والمعتقلين، وتنظيم زيارات للجرحى والمصابين، وخاصة خلال أيام عيد الفطر عيد النصر المبين.

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