إعلام إسرائيلي: جهود دولية مكثفة تجري لمنع اندلاع تصعيد في القطاع

وأكدت حركة حماس اليوم الاثنين، في بيان لها، الإبقاء على حالة الجهوزية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة شدّ الرحال إليه من القرى والمدن الفلسطينية كافة، والحرص على أداء جميع الصلوات فيه.





كما أكدت على "ديمومة المعركة مع العدو ومستوطنيه في منطقة باب العامود وفي حي الشيخ جراح، ولن تمر علينا خديعة المحكمة الصهيونية وقراراتها بالتأجيل".





ودعت شعبنا البطل في الضفة الغربية وأراضي عام 48 إلى "مواصلة حالة الصدام والمواجهة مع العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل مناطق التماس والطرق والحواجز العسكرية".





ودعت "درعنا الحصين وشعبنا الأبيّ في قطاع غزة بأن يحوّلوا ليل مستوطنات غلاف غزة إلى براكين ملتهبة، كما ندعو قوى المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة بأن يُبقوا أصابعهم على الزناد".





ودعت حماس شعبنا الفلسطيني في الشتات ومعه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى إطلاق الحشود والمسيرات العالمية نحو القدس وفلسطين، "حتى يدرك الصهاينة بأنهم يجابهون أمة حيّة لا تقبل بما قبل به بعض زعمائها".



