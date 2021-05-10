تجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى بين المقدسيين وجنود الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

تجدد المواجهات، ظهر اليوم الإثنين، في باحات المسجد الأقصى المبارك، بين المصلين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، في محيط المسجد الأقصى، أن المواجهات على سطح قبة الصخرة، فيما اندلعت مواجهات بمنطقة باب العامود في القدس، أطلقت خلالها الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت.



وأفادت قناة (كان)، بأن الشرطة الإسرائيلية قررت أن مسيرة الأعلام للمستوطنين ستتم كما هو مخطط لها وستمر بباب العامود.



وأصيب 305 مواطنين اليوم، بينهما سبع بحالة خطيرة جدًا خلال قمع الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى.



وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الإثنين: قال إنه تعامل مع عشرات الإصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق، فيما لا يزال الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من دخول الأقصى.