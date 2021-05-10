مباشر | الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى ويمطر الشبان بقنابل الغاز والصوت

شؤون فلسطينية

شاهد: أعضاء متطرفون في كنيست يزورون حي الشيخ جراح في القدس لدعم المستوطنين

شاهد: أعضاء متطرفون في كنيست يزورون حي الشيخ جراح في القدس لدعم المستوطنين
حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن زعيم حزب (الصهيونية الدينية)، بتسلائيل سموتريتش، وشريكه إيتمار بن غفير، وأعضاء من اقتحموا حي الشيـخ جـراح بالقدس.

ووفق قناة (كان)، فإن شرطة الاحتلال، قررت بأن مسيرة الأعلام للمستوطنين، ستتم كما هو مخطط لها وستمر بباب العمود.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شوارع مدينة القدس، أمام المواطنين المقدسيين، ومنعتهم من الدخول عبرها، تمهيدا لمسيرات المستوطنين الاستفزازية.

وبدأ آلاف المستوطنين، مسيراتهم الاستفزازية التي انطلقت قرب باب العامود، وشارع صلاح الدين، وشارع الواد، وفي الحي الإسلامي في الطريق الى حائط البراق، بالقدس القديمة.

واندلعت مواجهات عنيفة قرب باب العامود، خلال تصدي المواطنين لمسيرة المستوطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 305 مواطناً، أصيبوا اليوم، بينهما سبع بحالة خطيرة جدًا خلال قمع الاحتلال للمعتكفين في المسجد الأقصى.






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