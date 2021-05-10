شاهد: أعضاء متطرفون في كنيست يزورون حي الشيخ جراح في القدس لدعم المستوطنين

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأن زعيم حزب (الصهيونية الدينية)، بتسلائيل سموتريتش، وشريكه إيتمار بن غفير، وأعضاء من اقتحموا حي الشيـخ جـراح بالقدس.

ووفق قناة (كان)، فإن شرطة الاحتلال، قررت بأن مسيرة الأعلام للمستوطنين، ستتم كما هو مخطط لها وستمر بباب العمود.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شوارع مدينة القدس، أمام المواطنين المقدسيين، ومنعتهم من الدخول عبرها، تمهيدا لمسيرات المستوطنين الاستفزازية.





وبدأ آلاف المستوطنين، مسيراتهم الاستفزازية التي انطلقت قرب باب العامود، وشارع صلاح الدين، وشارع الواد، وفي الحي الإسلامي في الطريق الى حائط البراق، بالقدس القديمة.



