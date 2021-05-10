بحر يدعو شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي عام 48 للنفير العام نصرةً للقدس

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رام الله - دنيا الوطن

دعا أحمــد بحر، القيادي بحركة (حماس)، شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي عام 48 للنفير العام نصرةً للقدس، مطالباً العرب والمسلمين والشعوب العربية الحية والحرَّة بنجدة الأقصى والدفاع عنه.



وتوجه في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بـ "تحية إجلال وإكبار إلى الأسود المرابطين في القدس والمسجد الأقصى الذين أذلوا ناصية المحتل الغاصب وألهبوا الأرض تحت أقدام جنوده وقطعان مستوطنيه، ودافعوا بإيمانهم الراسخ وصدورهم العارية عن عزة وشرف وكرامة شعبنا وأمتنا في وجه الهمجية والوحشية الصهيونية".



وأضاف: بأن المرابطين في الأقصى يعملون على إحباط المؤامرة التي تستهدف تهجير أهالي الشيخ جراح وتقسيم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، مؤكداً أن "الكل الفلسطيني سيكون دوماً إلى جوارهم، ولن يسمح للعدو الصهيوني بالاستفراد بهم، فالمقاومة حاضرة دوماً، وبكل قوة، للرد على عدوان وإرهاب الاحتلال والمستوطنين، والدفاع عن حياض القدس والأقصى وأهلها الميامين".



وأوضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية، باقتحام المستوطنين يساندهم الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى وإصابة المئات من النساء الرجال ومنع سيارات الإسعاف الوصول إليهم، يعد جريمة حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تستوجب مواجهتها بكل السبل القانونية بما فيها المقاومة المسلحة.



وبيّن أن الفلسطينيين يعيشون الذكرى 73 للنكبة وهم أكثر إصراراً وتشبثاً بحقهم التاريخي في أرض فلسطين التي هجروا منها عام 1948م مؤكدين أن حق العودة حق مقدس فردي جماعي لكل الفلسطينيين ولا يسقط بالتقادم وأن من تسول له نفسه التنازل عنه يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بحق شعبه وقضيته وهذا ما أكدته المادتان (63) من قانون حماية حق العودة الصادر عن المجلس التشريعي عام 2008م.



وشدد بحر أن القدس والأقصى سينتصران، وأهالي القدس وكافة أبناء شعبنا سينتصرون، وسيهزم الاحتلال الصهيوني ويتراجع يوما بعد يوم حتى تنكسر شوكته ويذهب ريحه، وسيعود اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم وإلى أرض الآباء والأجداد التي هجروا منها رغماً عن أنف الاحتلال، وسيدخلون المسجد الأقصى مكبرين مهللين فاتحين بإذن الله.