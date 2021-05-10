مباشر | الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى ويمطر الشبان بقنابل الغاز والصوت

شؤون فلسطينية

بحر يدعو شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي عام 48 للنفير العام نصرةً للقدس

بحر يدعو شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي عام 48 للنفير العام نصرةً للقدس
رام الله - دنيا الوطن
دعا أحمــد بحر، القيادي بحركة (حماس)، شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي عام 48 للنفير العام نصرةً للقدس، مطالباً العرب والمسلمين والشعوب العربية الحية والحرَّة بنجدة الأقصى والدفاع عنه.

وتوجه في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: بـ "تحية إجلال وإكبار إلى الأسود المرابطين في القدس والمسجد الأقصى الذين أذلوا ناصية المحتل الغاصب وألهبوا الأرض تحت أقدام جنوده وقطعان مستوطنيه، ودافعوا بإيمانهم الراسخ وصدورهم العارية عن عزة وشرف وكرامة شعبنا وأمتنا في وجه الهمجية والوحشية الصهيونية".

وأضاف: بأن المرابطين في الأقصى يعملون على إحباط المؤامرة التي تستهدف تهجير أهالي الشيخ جراح وتقسيم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، مؤكداً أن "الكل الفلسطيني سيكون دوماً إلى جوارهم، ولن يسمح للعدو الصهيوني بالاستفراد بهم، فالمقاومة حاضرة دوماً، وبكل قوة، للرد على عدوان وإرهاب الاحتلال والمستوطنين، والدفاع عن حياض القدس والأقصى وأهلها الميامين".

وأوضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية، باقتحام المستوطنين يساندهم الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى وإصابة المئات من النساء الرجال ومنع سيارات الإسعاف الوصول إليهم، يعد جريمة حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تستوجب مواجهتها بكل السبل القانونية بما فيها المقاومة المسلحة.

وبيّن أن الفلسطينيين يعيشون الذكرى 73 للنكبة وهم أكثر إصراراً وتشبثاً بحقهم التاريخي في أرض فلسطين التي هجروا منها عام 1948م مؤكدين أن حق العودة حق مقدس فردي جماعي لكل الفلسطينيين ولا يسقط بالتقادم وأن من تسول له نفسه التنازل عنه يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بحق شعبه وقضيته وهذا ما أكدته المادتان (63) من قانون حماية حق العودة الصادر عن المجلس التشريعي عام 2008م.

وشدد بحر أن القدس والأقصى سينتصران، وأهالي القدس وكافة أبناء شعبنا سينتصرون، وسيهزم الاحتلال الصهيوني ويتراجع يوما بعد يوم حتى تنكسر شوكته ويذهب ريحه، وسيعود اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم وإلى أرض الآباء والأجداد التي هجروا منها رغماً عن أنف الاحتلال، وسيدخلون المسجد الأقصى مكبرين مهللين فاتحين بإذن الله.

أخبار ذات صلة

(حماس) تطالب بتحويل ليل مستوطنات الغلاف لـ&#34;براكين ملتهبة&#34;

(حماس) تطالب بتحويل ليل مستوطنات الغلاف لـ"براكين ملتهبة"

إعلام إسرائيلي: جهود دولية مكثفة تجري لمنع اندلاع تصعيد في القطاع

إعلام إسرائيلي: جهود دولية مكثفة تجري لمنع اندلاع تصعيد في القطاع

تجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى بين المقدسيين وجنود الاحتلال

تجدد المواجهات في باحات المسجد الأقصى بين المقدسيين وجنود الاحتلال

شاهد: أعضاء متطرفون في كنيست يزورون حي الشيخ جراح في القدس لدعم المستوطنين

شاهد: أعضاء متطرفون في كنيست يزورون حي الشيخ جراح في القدس لدعم المستوطنين

قيادي بـ (حماس) يطالب بضرورة التوجه لكل نقاط التماس مع الاحتلال والاشتباك المباشر

قيادي بـ (حماس) يطالب بضرورة التوجه لكل نقاط التماس مع الاحتلال والاشتباك المباشر

مدير مجمع فلسطين الطبي: خلال الإضراب أجرينا 1200 عملية

مدير مجمع فلسطين الطبي: خلال الإضراب أجرينا 1200 عملية

&#34;الرئاسية العليا لشؤون الكنائس&#34; تدعو لقرع الأجراس تضامنا مع المرابطين والمصلين في القدس

"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدعو لقرع الأجراس تضامنا مع المرابطين والمصلين في القدس

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يدعو شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي عام 48 للنفير العام نصرةً للقدس

بحر يدعو شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة وأراضي عام 48 للنفير العام نصرةً للقدس

قيادي بـ (حماس) يطالب بضرورة التوجه لكل نقاط التماس مع الاحتلال والاشتباك المباشر

قيادي بـ (حماس) يطالب بضرورة التوجه لكل نقاط التماس مع الاحتلال والاشتباك المباشر

مدير مجمع فلسطين الطبي: خلال الإضراب أجرينا 1200 عملية

مدير مجمع فلسطين الطبي: خلال الإضراب أجرينا 1200 عملية

&#34;الرئاسية العليا لشؤون الكنائس&#34; تدعو لقرع الأجراس تضامنا مع المرابطين والمصلين في القدس

"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدعو لقرع الأجراس تضامنا مع المرابطين والمصلين في القدس

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

الجهاد الإسلامي: العدوان في المسجد الأقصى لن يمر دون رد

الجهاد الإسلامي: العدوان في المسجد الأقصى لن يمر دون رد

&#34;الديمقراطية&#34;: سنطرد المستوطنين من بؤرة بيتا كما طردناهم من جبل العرمة

"الديمقراطية": سنطرد المستوطنين من بؤرة بيتا كما طردناهم من جبل العرمة

منوعات

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

عربي

&#34;المرصد العربي لحقوق الإنسان&#34; يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

"المرصد العربي لحقوق الإنسان" يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية