مدير مجمع فلسطين الطبي: خلال الإضراب أجرينا 1200 عملية

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خاص دنيا الوطن-بهاء بركات

قال مدير مجمع فلسطين الطبي، أحمد البيتاوي، اليوم الاثنين، إنه تم إبلاغنا بإنهاء إضراب الأطباء، مشيراً إلى أن الإضراب انتهى في كل الأقسام.



وأشار في تصريح لـ "دنيا الوطن": "ما يعنينا بأن الإضراب قد انتهى"، مشيراً إلى أن مجمع فلسطين الطبي لم يضرب البتة، وخلال الإضراب أجرينا 1200 عملية، حيث أن الإضراب كان في المستشفيات الأخرى".



وأعلن نقيب الأطباء، د.شوقي صبحة، اليوم الاثنين، انتهاء إضراب الأطباء، مشيراً إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع الحكومة، والمصادقة عليها سيكون خلال ساعات.



وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "الملف كان عند سيادة الرئيس محمود عباس، ومطالب وحقوق الأطباء تستجاب عند الرئيس عباس".



وتابع صبحة، بأن المحادثات كانت برعاية من الهيئة المستثقلة لحقوق الإنسان، حيث تلبي الاتفاقية ما هو يجب أن يكون من حقوق.