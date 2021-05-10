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شؤون فلسطينية

"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدعو لقرع الأجراس تضامنا مع المرابطين والمصلين في القدس

"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدعو لقرع الأجراس تضامنا مع المرابطين والمصلين في القدس
رام الله - دنيا الوطن
 دعت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، الآباء والكهنة لقرع الأجراس الساعة التاسعة من مساء اليوم، تضامنا مع المرابطين في القدس والمصلين في المسجد الأقصى ونصرة لفلسطين وشعبها.

وأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي نظرا للأوضاع الراهنة في القدس واستمرار الهجمة الشرسة للاحتلال ومستوطنية من اقتحام للأقصى والاعتداء على المصلين فيه، والتي سبقها الاعتداء على المحتفلين بسبت النور ومنع المصلين من الوصول إلى كنيسة القيامة.

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