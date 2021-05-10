أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل أسيران من جنين وطولكرم، اليوم الإثنين عامين جديدين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



ودخل الأسير علي يوسف نجيب صبيح (41 عاما)، من بلدة كفر راعي جنوب جنين، اليوم الإثنين، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2001.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ"وفا"، بأن الأسير صبيح يقضي حكما بالسجن المؤبد و25 عاما.



وبين أن الأسير صبيح تعرض عام 2012، لاعتداء وحشي على يد قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، وأدى ذلك لتكسر أسنانه، وعانى على مدار سنوات من آلام في الفك، وصعوبة في مضغ الطعام.



كما دخل الأسير مهند شريم (46 عاما) من طولكرم، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اعتقاله عام 2002.



وواجه شريم الاعتقال مرات عدة قبل اعتقاله عام 2002، بلغت أربع سنوات، وعام 2002، اعتقل وواجه تحقيقا قاسيا، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 29 مؤبد.



وخلال سنوات اعتقاله فقدَ والده، وحرمه الاحتلال من وداعه، كما واجه الحرمان المتكرر من الزيارة فأحد أشقائه لم يتمكن من زيارته منذ تاريخ اعتقاله، فيما تمكن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته وحصل مؤخرا على درجة الماجستير.