"الإسلامية المسيحية" تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

جانب من مواجهات القدس

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الاثنين، المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة .



واعتبرت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ما يجري الان من عدوان آثم على كل ما هو مقدس بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين المرابطين داخله جريمة وانتهاك جسيم لحق وحرية العبادة، وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عما يجري في المسجد وعلى ابوابه وداخل مصلياته وباحاته.



وطالب الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى بالتحرك الفوري لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل ومقدساته، ووضع حد للأعمال الاجرامية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح.



ودعا عيسى المؤسسات الحقوقية العربية والدولية ممارسة دورها بالضغط على الهيئات الدولية والأممية لوقف العدوان الإسرائيلي السافر الذي يتواصل بشكل يومي في القدس المحتلة وخاصة خلال شهر رمضان الفضيل.



وأكدت الهيئة الإسلامية المسيحية أن الاحتلال ومستوطنيه اليوم يعدون العدة لاقتحام الأقصى واحتفال مختلف عن ما مضى، مؤكدةً على الخطر الكبير والمحدق بالأقصى المبارك، الذي يقوم على تغيير كامل للأمر الواقع فيه من خلال فرض حق الصلاة العلنية الجماعية لليهود، وتثبيت معادلة جديدة في الأقصى عنوانها تفوُّق الاعتبار اليهودي على الإسلامي في مسألة الحقوق الدينية والحضور في الأقصى، لتثبيت واقع جديد عنوانه أن الأقصى مقدس يهودي.