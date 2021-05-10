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شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

قيادي بـ (حماس): الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه
جانب من مواجهات القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين، إن شعبنا يسطر ملحمة بطولية في المسجد الأقصى، مشيراً إلى أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه.

وتوجه جبارين في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالتحية لأبطال شعبنا المرابطين في ساحات الأقصى من أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل، الذين يخوضون مواجهة بطولية للدفاع عن الأقصى في وجه محاولات التهويد.

وأكد على أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه في الأقصى، فالعدوان على الأقصى يمس كرامة أكثر من مليار مسلم وفي شهر رمضان المبارك الذي تتوق فيه الأرواح للوصول للمسجد الأقصى والصلاة فيه.

وشدد جبارين على أن جهوزية شعبنا ومقاومته للمواجهة ستفشل كافة مخططات الاحتلال في القدس، وإن هذا العدو يعرف بطولة أبناء شعبنا وإن العمليات البطولية التي شهدتها الضفة في حاجز زعترة ومعسكر سالم تحمل رسالة واضحة أن الأقصى والناس به دونه الأرواح والمقل.

ودعا أبناء الأمة العربية والإسلامية لمزيد من التضامن مع الأقصى، فمسرى رسول الله ينتظر  عشاقه والمدافعين عن حياضه، فنصرتكم ووقوفكم بجانب المرابطين، تأكيد على أن معركة القدس وحماية الأقصى هي معركة الأمة جمعاء.

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