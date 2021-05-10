صبحة لـ "دنيا الوطن": انتهاء الإضراب والحكومة تصادق على الاتفاق خلال ساعات





وتابع: هناك وملف زملائنا على نظام برنامج التخصص، كله متعلق فئات فئات، والطب العام لهم علاوة عمل 50%، كل هذه البنود قد حققت ولكن ليست باستحقاقها الرسمي، تنازلنا عن الكثير منها خاصة مالياً، حتى نطوي الملف إلى الأبد.



وقال: إن الضمانات ليست أكبر من الرئيس عباس، ورعاية الهيئة المستقلة، حيث سيتم توقيع الاتفاقية خلال ساعات قليلة قادمة، وسيتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء .



رام الله - دنيا الوطنأعلن نقيب الأطباء، د.شوقي صبحة، اليوم الاثنين، انتهاء إضراب الأطباء، مشيراً إلى أنه تم توقيع الاتفاقية مع الحكومة، والمصادقة عليها سيكون خلال ساعات.وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن "الملف كان عند سيادة الرئيس محمود عباس، ومطالب وحقوق الأطباء تستجاب عند الرئيس عباس".وتابع صبحة، بأن المحادثات كانت برعاية من الهيئة المستثقلة لحقوق الإنسان، حيث تلبي ما هو يجب أن يكون من حقوق.وشدد على أن المطالب كانت حقوقاً "على سبيب المثال علاوة للزملاء في القدس للطبيب المقدسي، هناك زملاء لهم درجات، انتقلوا من الطب العام إلى تخصص، هناك فرق درجات".