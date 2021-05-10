الصحة بغزة تصدر تنويهًا للمواطنين بشأن (كورونا) وإجازة عيد الفطر

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين الموافق 10/5/2021، تنويهًا حول عمل مسحات (كورونا) خلال فترة العيد.



وقالت الصحة: استمراراً للجهود التي تبذلها لمواجهة جائحة كورونا، وتسهيلا على المواطنين، خلال اجازة ايام عيد الفطر المبارك ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم السبت الموافق15/5/2021.



وأهابت بجميع من تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كوفيد19، التوجه إلى المراكز الصحية التالية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانيه ظهراً. طيلة ايام اجازة العيد عدا اول وثاني ايام العيد، وذلك لسحب عينة مسحية سريعة لهم،وPCR.



المراكز الصحية هيمحافظة رفح/ عيادة رفح المركزية



محافظة خانيونس/ مركز شهداء خانيونس



المحافظة الوسطى/ مركز شهداء دير البلح



محافظة غزة/ عيادة الشاطئ ، عيادة الشيخ رضوان، عيادة صبحة الحرازين، عيادة الزيتون.



محافظة الشمال/ عيادة هالة الشوا.