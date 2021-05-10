عاجل

  • كمال الخطيب: المرابطون داخل المسجد الأقصى أفشلوا محاولات إدخال المتطرفين اليهود إلى باحاته

  • عشرات الفلسطينيين يؤدون صلاة الظهر قرب باب الأسباط بعد منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى

مباشر | الاحتلال يقتحم باحات المسجد الأقصى ويمطر الشبان بقنابل الغاز والصوت

شؤون فلسطينية

"حرية" يبعث برسائل للأمم المتحدة وهيئات وشخصيات دولية حول اقتحام الأقصى

رام الله - دنيا الوطن
بعث تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" برسائل الى الأمم المتحدة وهيئات وشخصيات دولية وإقليمة عبر فيها عن ادانته واستنكاره للاقتحام الهمجي من قبل جماعات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين 10/05/2021، المدعومة عناصر من الوحدات الخاصة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة لساحات المسجد الأقصى، حيث قامت بالاعتداء وقمع الفلسطينيين المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى بقنابل الغاز المدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مما أوقع شهيد و أكثر من 460 إصابة والعديد من حالات الاختناق في الساعات الأولى لصباح هذا اليوم، والتي تشكل حرباً شاملة ضد الرواد المدنيين الفلسطينيين للمسجد الأقصى ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين وطرد جميع الطواقم الطبية من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقال التجمع في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن أعمال استفزاز والاعتداء على المصلين في هذه الأيام الدينية المباركة والمقدسة لدى المسلمين والفلسطينيين في الأخيرة من شهر رمضان تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقيم حقوق الانسان، والحريات الدينية، ومخالفة واضحة لالتزامات سلطات الاحتلال بموجب القانون الدولي نحو السكان والأراضي المحتلة والأماكن الدينية وذلك لأهداف مفضوحة لتغيير واقع مدنية القدس بشكلٍ كامل وتأجيج الصراع الديني في المنطقة بحسب ما يخطط له المستوطنين من قبل جماعات الهيكل للاقتحام للمسجد الأقصى منذ أمد طويل حيث تنفيذ هذه الاقتحامات والاعتداءات تحت غطاء عناصر شرطة الاحتلال ودعمٍ كامل من قبل الحكومة الإسرائيلية ضاربين عرض الحائط بحرمة مدنية القدس والمسجد الأقصى بشكلٍ خاص.

ووقال تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة): إنه إذ يدين ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة في القدس والمسجد الأقصى فإنه  يعرب عن استنكاره وقلقه من تصاعد الأحداث، ويطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن من أجل العمل الجاد نحو وقف هذا الاعتداءات والاقتحامات في المسجد الأقصى المبارك.

ويطالب  بحملات ضغط من جميع دول العالم من أجل وقف كل العلاقات الدبلوماسية ومقاطعة الاحتلال على كافة الأصعدة حتى يتم وقف هذه الأحداث التي من شأنها تأجيج واشعال المنطقة وجر الوضع إلى حرب شاملة تشمل كافة الأراضي الفلسطينية نتيجة الاستفزاز للقدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، ولذلك نتطلع من سيادتكم لإنصاف القدس والفلسطينيين بشكلٍ عام والوقوف بجانب القانون الدولي لحماية المدنيين من بطش الاحتلال ونيرانه والعمل على إعادة الوضع السابق للقدس والمسجد الأقصى بوجه خاص من خلال فرض سلسلة عقوبات وإجراءات فورية ضد الاحتلال.

أخبار ذات صلة

&#34;الرئاسية العليا لشؤون الكنائس&#34; تدعو لقرع الأجراس تضامنا مع المرابطين والمصلين في القدس

"الرئاسية العليا لشؤون الكنائس" تدعو لقرع الأجراس تضامنا مع المرابطين والمصلين في القدس

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

الجهاد الإسلامي: العدوان في المسجد الأقصى لن يمر دون رد

الجهاد الإسلامي: العدوان في المسجد الأقصى لن يمر دون رد

&#34;الأورومتوسطي&#34;: نتابع بقلق كبير اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

"الأورومتوسطي": نتابع بقلق كبير اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34;: سنطرد المستوطنين من بؤرة بيتا كما طردناهم من جبل العرمة

"الديمقراطية": سنطرد المستوطنين من بؤرة بيتا كما طردناهم من جبل العرمة

&#34;الخارجية&#34; تطالب مجلس الأمن توفير الحماية الدولية لشعبنا كحق وواجب أخلاقي وقانوني مشروع

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن توفير الحماية الدولية لشعبنا كحق وواجب أخلاقي وقانوني مشروع

(فدا): رهاننا على شعبنا وعلى الإسناد الشعبي العربي والأممي لا على الأنظمة

(فدا): رهاننا على شعبنا وعلى الإسناد الشعبي العربي والأممي لا على الأنظمة

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

"الإسلامية المسيحية" تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أسيران يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

الجهاد الإسلامي: العدوان في المسجد الأقصى لن يمر دون رد

الجهاد الإسلامي: العدوان في المسجد الأقصى لن يمر دون رد

&#34;الأورومتوسطي&#34;: نتابع بقلق كبير اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

"الأورومتوسطي": نتابع بقلق كبير اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

&#34;الديمقراطية&#34;: سنطرد المستوطنين من بؤرة بيتا كما طردناهم من جبل العرمة

"الديمقراطية": سنطرد المستوطنين من بؤرة بيتا كما طردناهم من جبل العرمة

&#34;الخارجية&#34; تطالب مجلس الأمن توفير الحماية الدولية لشعبنا كحق وواجب أخلاقي وقانوني مشروع

"الخارجية" تطالب مجلس الأمن توفير الحماية الدولية لشعبنا كحق وواجب أخلاقي وقانوني مشروع

(فدا): رهاننا على شعبنا وعلى الإسناد الشعبي العربي والأممي لا على الأنظمة

(فدا): رهاننا على شعبنا وعلى الإسناد الشعبي العربي والأممي لا على الأنظمة

&#34;الإسلامية المسيحية&#34; تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

"الإسلامية المسيحية" تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

قيادي بـ (حماس): الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

قيادي بـ (حماس): الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه

منوعات

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

شاهد: ما المسلسل الذي إعتذرت عنه مي عمر بسبب عادل إمام ؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

ما حقيقة إتجاه نجوى كرم للتمثيل؟

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: منة شلبي تضع نفسها في موقف صعب بسبب رضيعة

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

شاهد: عفاف شعيب تثير الجدل بتعليقها الأخير عن خلعها للحجاب

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

ما سبب هجوم منة فضالي القاسي على مريام فارس ؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميلية؟

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

شاهد: مودل سعودية تثير الضجة بعد نزع السيليكون من صدرها

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

بعد الجدل المثار.. شاهد ماذا علّق زوج بلقيس على دعوى الخلع والإنفصال بحقه

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

ما حقيقة خطوبة حلا الترك من فنان سوري ؟

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

حي الشيخ جراح... يعيد أُلفة (الحلم العربي) من جديد

عربي

&#34;المرصد العربي لحقوق الإنسان&#34; يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

"المرصد العربي لحقوق الإنسان" يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

الجزائر تدين الاعتداءات في القدس وتدعو المجتمع الدولي للتحرك لتوفير حماية للفلسطينيين

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المصرية: تصنيع لقاح (سبوتنيك) الروسي محليا وإتاحته نهاية العام الجاري

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية

الصحة المغربية: انخفاض لافت في إصابات (كورونا) اليومية